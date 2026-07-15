Autofahrer bei Kollision in Oberentfelden AG mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 65-jähriger Automobilist hat sich bei einer seitlich-frontalen Kollision am Dienstag in Oberentfelden AG mittelschwer verletzt. Eine 76-Jährige war mit ihrem Auto in ihn hineingefahren.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.45 Uhr, auf der Muhenstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Die 76-jährige Automobilistin fuhr von Aarau West her über den Bahnübergang in Richtung Suhrentalstrasse.

Beim Überqueren der Muhenstarsse kollidierte sie aus noch ungeklärten Gründen mit dem vortrittsberechtigten Auto des 65-Jährigen, der von Muhen her unterwegs war. Das vortrittsberechtigte Auto sei erheblich beschädigt worden, das andere nur gering.