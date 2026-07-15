The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Autofahrer bei Kollision in Oberentfelden AG mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 65-jähriger Automobilist hat sich bei einer seitlich-frontalen Kollision am Dienstag in Oberentfelden AG mittelschwer verletzt. Eine 76-Jährige war mit ihrem Auto in ihn hineingefahren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.45 Uhr, auf der Muhenstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Die 76-jährige Automobilistin fuhr von Aarau West her über den Bahnübergang in Richtung Suhrentalstrasse.

Beim Überqueren der Muhenstarsse kollidierte sie aus noch ungeklärten Gründen mit dem vortrittsberechtigten Auto des 65-Jährigen, der von Muhen her unterwegs war. Das vortrittsberechtigte Auto sei erheblich beschädigt worden, das andere nur gering.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft