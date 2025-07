Autofahrer in Thun schwer verunfallt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagabend in Gwatt in der Gemeinde Thun bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.55 Uhr auf dem Gwattstutz. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Autofahrer aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er ein parkiertes Fahrzeug, geriet auf ein Strassenbord und kam schliesslich auf der Seite liegend zum Stillstand, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern zwei Ambulanzteams, die Feuerwehr Spiez sowie ein Abschleppdienst.