Autofahrer prallt in Muttenz BL in Schaufenster einer Bäckerei

Keystone-SDA

Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag in Muttenz BL in das Schaufenster einer Bäckerei gefahren. Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr an der Hauptstrasse, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstagmorgen mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wollte vor der Bäckerei parkieren, als sich gemäss bisherigen Erkenntnissen sein Schuh zwischen Gas- und Bremspedal verklemmt habe. Dadurch sei sein Fuss hinter dem Bremspedal eingeklemmt worden, was ein rechtzeitiges Bremsen verhindert habe. Das Auto sei in der Folge mit geringer Geschwindigkeit über das Trottoir gefahren und ins Schaufenster geprallt.

Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug und am Schaufenster entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.