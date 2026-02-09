Autofahrer rutscht in Zug mit seinem Wagen Böschung hinunter

Keystone-SDA

Ein Autolenker ist in Zug bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 40-jährige fuhr vom Zugerberg Richtung Stadt, als er von der Strasse abkam. Das Auto durchbrach eine Abschrankung, rutschte sieben Meter eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden konnte der Lenker nach dem Unfall, der sich am Montagmittag ereignete, das Fahrzeug selbst verlassen. Er wurde danach mit erheblichen Verletzungen von der Sanität ins Spital gebracht. Das Auto war schrottreif.