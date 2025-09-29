Autofahrer stösst in Gutenswil mit Lastwagen zusammen
Bei einer Frontalkollision am Montagmorgen in Gutenswil hat sich ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 41-jährige Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem Lastwagen zusammen.
(Keystone-SDA) Der Autofahrer war auf der Zürcherstrasse Richtung Gutenswil (Gemeinde Volketswil) gefahren, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. gegen 7.45 kam es aus noch ungeklärten Gründen zu der Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht.