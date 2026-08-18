Autofahrer stirbt nach Kollision mit Mauer in Sigriswil

Keystone-SDA

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Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einem Selbstunfall in Aeschlen ob Gunten (Gemeinde Sigriswil) ums Leben gekommen. Vermutlich wegen eines medizinischen Problems war er mit seinem Auto in eine Mauer geprallt, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann war am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Aeschlenstrasse talwärts unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Schweizer starb trotz Rettungsmassnahmen noch an der Unfallstelle.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten wurde der Strassenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern ein Ambulanzteam, ein Helikopter der Rega sowie die Feuerwehren Thun und Sigriswil. Die regionale Staatsanwaltschaft Oberland hat Ermittlungen aufgenommen.