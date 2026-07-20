Autofahrer verunfallt in in Uznach SG nach Flucht vor Polizei

Keystone-SDA

Teilen

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag einer Polizeikontrolle davongefahren. Schliesslich prallte er mit seinem Fahrzeug in Uznach SG in eine Mauer und wurde dabei leicht verletzt. Er besitzt keinen gültigen Fahrausweis.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Verkehrskontrolle fand um 15.30 Uhr in Kaltbrunn statt. Von einem der vorbeifahrenden Autofahrer sei der Patrouille bekannt gewesen, dass er keinen gültigen Fahrausweise besitze, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Montag mit.

Die Polizei verfolgte den Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn. Der Autofahrer beschleunigte und versuchte, der Kontrolle davonzufahren. Unter anderem wendete er das Fahrzeug. Das nun entgegenkommende Patrouillenfahrzeug musste ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Das Auto des verfolgten Lenkers streifte bei dem Manöver eine Hecke am Strassenrand.

Die Flucht wurde fortgesetzt und führte in Richtung Uznach. Dabei brach das Heck des Autos aus und der Wagen stiess mit der rechten Seite mit dem Metallgeländer einer Liegenschaft zusammen. Nach der Kollision prallte das Auto nach links ab, überquerte die Fahrbahn und landete in der Front einer Steinmauer. Dort kam es zum Stillstand.

Lenker und Beifahrer verliessen das Fahrzeug. Der Beifahrer flüchtete zu Fuss und konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndung nicht angehalten werden. Der 41-jährige Lenker wurde gestoppt, bevor er ebenfalls flüchten konnte. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Weil das beschädigte Auto Flüssigkeiten verlor, musste für die Aufräumarbeiten die Feuerwehr aufgeboten werden. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.