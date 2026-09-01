Autofahrerin bei Selbstunfall in Langenthal verletzt

Keystone-SDA

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Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Selbstunfall in Langenthal BE verletzt worden. Sie musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr auf der Murgenthalstrasse. Die Fahrerin war von Roggwil herkommend in Richtung Langenthal unterwegs, als sie aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

In einer Linkskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab. Es kollidierte frontal mit einer Mauer und wurde zurück auf die Murgenthalstrasse geschleudert, wo es zum Stillstand kam.

Drittpersonen leisteten der verletzten Autofahrerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Murgenthalstrasse musste während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Eine Umleitung wurde signalisiert, was zu erheblichem Rückstau führte.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.