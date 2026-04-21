The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Autofahrerin verletzt sich nach Frontalkollision im Ligerztunnel

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision mit einem Lieferwagen im Ligerztunnel auf der A5 ist am Dienstag eine Autofahrerin verletzt worden. Der Tunnel blieb mehrere Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Polizeiangaben geriet das Auto im Ligerztunnel bei Ligerz kurz nach 14.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lieferwagen. Die Lenkerin wurde verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Der Lieferwagenfahrer blieb beim Zusammenstoss unverletzt.

Wegen ausgelaufenen Öls musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Tunnel wurde gemäss Communiqué in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr musste über Thielle und Gals umgeleitet werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft