Automobilistin wird in Hünenberg ZG bei Unfall im Wagen eingeklemmt

Keystone-SDA

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in Hünenberg ZG verunfallt und dabei erheblich verletzt worden. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden war die 31 Jahre alte Frau um 15 Uhr von Hünenberg in Richtung Cham unterwegs. Ihr Auto kam von der Strasse ab, kippte und blieb auf der Seite liegen.

Die verunfallte Frau wurde von der Sanität in ein ausserkantonales Spital gebracht. Das Auto war schrottreif. Die Unfallursache sei noch nicht geklärt, hiess es in der Mitteilung vom Dienstagabend.