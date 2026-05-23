Autos stauen sich am Gotthard-Tunnel auf 20 Kilometern

Keystone-SDA

Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel wächst am Samstagmorgen weiter rasant: Schon in den frühen Morgenstunden waren es zehn Kilometer. Kurz vor 10 Uhr betrug die Staulänge vor dem Nordportal bereits das Doppelte.

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(Keystone-SDA) Drei Stunden und 20 Minuten mehr Reisezeit müssen die Verkehrsteilnehmenden einrechnen, wie der TCS auf seiner Internetseite mitteilte.

Weil es auf der beliebten Alternativroute über die A13 via San Bernardino-Tunnel auch bereits auf einer Länge von 17 Kilometern staut, empfiehlt der TCS eine Umfahrung via A9 Simplon oder über den Autoverlad Lötschberg.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Der Rekord liegt bei 28 Kilometern im Jahr 2018 – auch damals an Pfingsten.