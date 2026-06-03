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Axenstrasse ist nach Steinschlagalarm erneut gesperrt

Keystone-SDA

Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon UR ist in der Nacht auf Mittwoch durch das automatische Alarmsystem gesperrt worden. Die Sperrung wird ausgelöst, wenn Sensoren einen Steinschlag oder Erdrutsch feststellen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Ausmass könne man in der Nacht noch keine Angaben machen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Zuvor hatte der Kanton Uri die Bevölkerung über den Warndienst Alertswiss über die Sperrung informiert. Die Behörden rieten, das betroffene Gebiet zu meiden und die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten.

Kürzlich war der Strassenabschnitt nach einem Steinschlagalarm bereits gesperrt. Am Montagmorgen wurde die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben. Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt und wird deswegen überwacht.

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