Bach in Beggingen SH mit Kompostwasser verschmutzt

Am Dienstagmorgen ist der Beggingerbach in Beggingen SH mit Kompostwasser verschmutzt worden. Laut der Schaffhauser Polizei lassen sich die Schäden an Tier- und Pflanzenwelt noch nicht abschätzen.

(Keystone-SDA) Ein Landwirt habe vergessen, die Bewässerung seiner Kompostieranlage über Nacht abzustellen, teilte die Schaffhauser Polizei am Dienstag mit. Das in der Folge in den Beggingerbach fliessende Kompostwasser verfärbte den Bach rot-braun und verschmutzte ihn.

Die Feuerwehr pumpte das verschmutzte Wasser ab und führte frisches zu. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr. Ob es zu einem Fischsterben kam, wird erst am Mittwoch klar.