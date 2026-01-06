Bahnverkehr wegen Bauarbeiten zwischen Biel und Twann behindert

Keystone-SDA

Weil das Bundesamt für Strassen eine Stützmauer in Bahnnähe verstärkt, wird der Bahnverkehr zwischen Biel und Twann bis im kommenden Juni an insgesamt zehn Wochenenden beeinträchtigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einschränkungen gelten an den Samstagen von 07 bis 19.40 Uhr und an Sonntagen von 07.30 bis 20.30 Uhr, wie die SBB am Montag mitteilte. Sie rät Bahnkunden, vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Die Regionalzüge der Linien R13 und R16 halten während der Bauarbeiten nicht in Tüscherz. Es verkehren Ersatzbusse. Das letzte betroffene Wochenende wird jenes vom 20./21. Juni sein.