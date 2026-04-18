Balkonbrand greift auf Dach über – mehrere Häuser evakuiert

Keystone-SDA

Ein Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstagabend in der Fahrweid auf weitere Gebäudeteile übergegriffen und zur Evakuation mehrerer Häuser geführt. Kurz nach 19.30 Uhr habe ein Anwohner das Feuer gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten festgestellt, dass die Flammen bereits auf einen weiteren Balkon sowie auf das Dach übergegriffen hätten. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Es sei niemand verletzt worden, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien insgesamt drei zusammengebaute Mehrfamilienhäuser evakuiert worden.

Es sei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Zwei Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar, während die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen hätten zurückkehren können.

Die genaue Brandursache werde durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersucht.