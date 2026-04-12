The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Barbara Thalmann bleibt Stadtpräsidentin von Uster

Keystone-SDA

Barbara Thalmann bleibt Stadtpräsidentin von Uster. Die Stimmberechtigten wählten die SP-Politikerin am Sonntag mit 3649 Stimmen erneut zum Stadtoberhaupt der drittgrössten Gemeinde des Kantons Zürich. Das absolute Mehr betrug 3259 Stimmen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Amtstperiode 2026-2030 in den Stadtrat gewählt wurden neben Thalmann – abgestuft von den meisten zu weniger Stimmen – auch Petra Bättig (FDP/bisher), Beatrice Caviezel (GLP/bisher), Daniel Frei (GLP), Karin Fehr Thoma (Grüne/bisher) und Richard Sägesser (FDP).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft