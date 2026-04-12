Barbara Thalmann bleibt Stadtpräsidentin von Uster

Keystone-SDA

Barbara Thalmann bleibt Stadtpräsidentin von Uster. Die Stimmberechtigten wählten die SP-Politikerin am Sonntag mit 3649 Stimmen erneut zum Stadtoberhaupt der drittgrössten Gemeinde des Kantons Zürich. Das absolute Mehr betrug 3259 Stimmen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Für die Amtstperiode 2026-2030 in den Stadtrat gewählt wurden neben Thalmann – abgestuft von den meisten zu weniger Stimmen – auch Petra Bättig (FDP/bisher), Beatrice Caviezel (GLP/bisher), Daniel Frei (GLP), Karin Fehr Thoma (Grüne/bisher) und Richard Sägesser (FDP).