Basel erwartet erneut tausende Fussball-Fans am Samstag

Keystone-SDA

Zum Viertelfinalspiel zwischen Frankreich und Deutschland der Frauen-EM werden am Samstag voraussichtlich Tausende am Fanmarsch teilnehmen. Beide Teams haben bereits in der Gruppenphase im Joggeli gespielt und kehren nun nach Basel zurück.

(Keystone-SDA) Die Fans des französischen Nationalteams treffen sich mehrere Stunden vor dem Anpfiff auf dem Barfüsserplatz, wie das Erziehungsdepartement am Freitag mitteilte. Die Anhängerinnen und Anhänger des deutschen Teams feiern ab dem frühen Nachmittag auf dem Messeplatz. Mit dabei ist wieder der Doppeldeckerbus, der jeweils den Fanmarsch anführt.

Der deutsche Fanwalk startet um 17.45 Uhr auf dem Münsterplatz, die Gäste aus Frankreich marschieren um 18.00 am Messeplatz ab. Wie schon am Sonntag bei der Partie Niederlande-Frankreich, werden sich auch am Samstag die beiden Gruppen beim Kunstmuseum treffen und gemeinsam weiterziehen.

«Das Aufeinandertreffen unserer Nachbarn aus Frankreich und Deutschland im Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Deutschland macht die Viertelfinalpartie zu etwas Besonderem»», lässt sich Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin der Uefa Women’s Euro 2025 Basel, im Communiqué zitieren.