The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Basel-Stadt verzeichnet 5,7 Prozent mehr Eintritte in Gartenbäder

Keystone-SDA

Am Sonntag geht die Gartenbadsaison im Kanton Basel-Stadt zu Ende. Bisher wurden rund 442'000 Eintritte verzeichnet. Das ist eine Steigerung von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Sportamt am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zunahme der Eintritte ist erfolgt, obwohl sich der Sommer durchzogen gezeigt hat, wie es heisst. Neben zwei Hitzeperioden habe es viele Regentage und kühlere Temperaturen während der Schulsommerferien gegeben. Auch waren die Preise gegenüber dem Vorjahr leicht höher.

Als letztes Gartenbad hat noch das St. Jakob offen. Es wird seine Tore aber am Sonntag für dieses Jahr schliessen, wie das Sportamt schreibt. Das Hallenbad Rialto sei seit dem 1. September offen und das Hallenbad Eglisee öffnet am kommenden Montag.

Das Amt weist weiter darauf hin, dass der Zugang zum Hallenbad Eglisee nur mit Online-Einzeltickets oder Abonnementen möglich ist, bis der Ticketverkauf bei den Kunsteisbahnen Margarethen (1. November) und Eglisee (11. November) startet. Abonnemente könnten auch im Rialto gekauft werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft