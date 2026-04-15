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Baselbieter Regierung gegen Uni-Initiative der Wirtschaftskammer

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung spricht sich gegen die Initiative "Universität Basel besser am Arbeitsmarkt ausrichten" der Wirtschaftskammer aus. Sie verzichtet auch auf einen Gegenvorschlag.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regierung begründet die Ablehnung der Initiative in einer Mitteilung vom Mittwoch unter anderem damit, dass die Autonomie der Universität Basel als Institution sowie die Unabhängigkeit der Lehre unabdingbar sei für die Erfüllung ihres wissenschaftlichen Auftrags.

Die Wirtschaftskammer Baselland hatte im Sommer vergangenen Jahres 16 Initiativen eingereicht, darunter die Uni-Initiative.

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