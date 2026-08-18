Baselbieter Regierung will keine Bushaltestelle beim Predigerhof

Keystone-SDA

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Die Baselbieter Regierung hat sich gegen eine Bushaltestelle beim Predigerhof auf dem Bruderholz in Reinach ausgesprochen. Sie lehnt eine entsprechende Petition ab, wie es im Regierungsbulletin vom Dienstag heisst.

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(Keystone-SDA) Der Regierungsrat sei sich bewusst, dass der Predigerhof derzeit nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist. Ein Anspruch auf eine Erschliessung bestehe dann, wenn die im Baselbieter «Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr» aufgeführten Voraussetzungen erfüllt seien. Dies sei hier nicht der Fall, heisst es im Bulletin.

Die Petition schlug vor, auf der Bruderholz zwischen Bottmingen und Münchenstein im Rahmen der Verbreiterung der Bruderholz-Strasse eine Bushaltestelle einzurichten. Dies ermögliche, den Autoverkehr auf dem hinteren Bruderholz zu reduzieren, heisst es auf der Website der Predigerhof AG. Diese umfasst ein Landwirtschaftsbetrieb mit Arbeitsintegration für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie ein Restaurant.