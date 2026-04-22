Baselland spart 4 Millionen Franken mit Energieeffizienz am Bau

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Landschaft hat in den vergangenen zehn Jahren rund 4 Millionen Franken im Energiebereich bei Verwaltungsgebäuden eingespart. Somit sei das Ziel um über 1,2 Millionen Franken übertroffen worden, teilte die Regierung am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Das Ziel mit dem auf zehn Jahre ausgelegten Programm «Energieeffizienz bei den Verwaltungsbauten» rund 2,7 Millionen einzusparen, hatte der Kanton gemäss eigenen Angaben bereits nach acht Jahren erreicht.

Mit mehreren umgesetzten Massnahmen konnten bei den 21 grössten Verwaltungsgebäuden 20 Prozent Strom und zwischen 10 und 20 Prozent Wärme eingespart werden, wie es in der Mitteilung heisst. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen wolle die Bau- und Umweltschutzdirektion die eingeleiteten Massnahmen weiterführen.

Das Homeoffice während der Corona -Pandemie hat gemäss Mitteilung das Bestreben des Kantons zum Energiesparen begünstigt. Hingegen hätten einzelne Erweiterungsbauten und Umnutzungen von Gebäuden zu zu leichtem bis signifikant höherem Verbrauch geführt. Die Erfahrungen mit dem Programm würden aber zeigen, dass Betriebsoptimierungsmassnahmen nicht nur energetisch sinnvoll seien, sondern sich auch finanziell lohnen würden, heisst es weiter.