Basler «31DAYS»-Teilnehmende bekommen GA für Verzicht auf Auto

Wer im Rahmen der Mobilitäts-Challenge "31DAYS Basel" für einen Monat auf das Auto verzichtet, bekommt als Ersatz im September Generalabonnement (GA) gestiftet. Dies hat das Basler Verkehrsdepartement (BVD) am Donnerstag mitgeteilt.

(Keystone-SDA) Die Challenge steht Personen offen, die im Kanton Basel-Stadt oder im Umland wohnen, wie es weiter hiess. Sie trage dazu bei, dass sich Personen mit ihrem Mobilitätsverhalten auseinandersetzen und verschiedene nachhaltige Mobilitätsformen im Alltag ausprobieren.

Die Aktion wird vom Kanton Basel-Stadt, der ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass und der Klimagenossenschaft 42hacks getragen und soll dazu beitragen, das Klimaschutzziel «Netto Null bis 2037» zu erreichen. Der Kanton stellt dafür 200’000 Franken aus dem Mobilitätsfonds zur Verfügung.

Man erhofft sich, dass Teilnehmende langfristig auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Laut dem BVD fand eine solche Challenge bereits in Winterthur, Bern und Belp BE statt. In Bern habe fast ein Drittel der teilnehmenden Haushalte während oder nach der Aktion mindestens ein Privatauto verkauft. In Winterthur seien an die 100 Tonen CO2 eingespart worden.

Durch die verminderte Nutzung von Privatautos sollen auch Flächen freiwerden, so das BVD weiter. Diese könnten dann für durchgängige Velostreifen, Begrünung oder von der Gastronomie genutzt werden und so die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität verbessern.