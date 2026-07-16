Basler Antiquariat Gerber bleibt trotz Konkursanzeige in Betrieb

Keystone-SDA

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Über das Antiquariat Gerber an der Basler Schneidergasse ist der Konkurs eröffnet worden. Dies teilte das Konkursamt am Donnerstag im Kantonsblatt mit. Das Geschäft bleibt jedoch weiter in Betrieb, wie der Inhaber gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

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(Keystone-SDA) Hitze- und ferienbedingt ist das Traditionsgeschäft an der Ecke zum Andreasplatz zurzeit geschlossen. Nachher werde es weiterhin öffnen, wenn auch nur noch am Freitag und Samstag, sagte der Antiquar weiter. Zu den Hintergründen der Konkursanzeige äusserte er sich nicht.

Das Antiquariat Gerber besteht seit 1956. Die Mutter des jetzigen Inhabers gründete den Familienbetrieb. Der Laden ist spezialisiert auf Helvetica, aber auch auf spezielle Sparten wie Pferdeliteratur, wie der Antiquar weiter sagte.

Noch 16 Antiquariate in Basel

Das Geschäft im Basler Altstadthaus führt nebst Büchern und Bildbänden auch alte Kupferstichen und Lithografien, wie ein Blick durchs Schaufenster zeigt. Es verkauft Grafiken, Gemälde und antiquarische Bücher des 15. bis 21. Jahrhunderts und schätzt auch Objekte für Versicherungen und Erbschaften, wie es auf der Website heisst.

In Basel gibt es insgesamt 16 Antiquariate mit alten Büchern, Grafiken und Kupferstichen. Dies zeigt eine Auswertung von Keystone-SDA aus den Daten des Kantons, dem Handelsregister und Branchen-Websites. Viele dieser Geschäfte befinden sich in der Grossbasler Altstadt.