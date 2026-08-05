Basler Essenslieferdienst Velogourmet wird eingestellt

Keystone-SDA

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Der Basler Essenslieferdienst Velogourmet stellt seinen Betrieb per Ende April 2027 ein. Als Grund für den strategischen Entscheid nennt die Kurzierzentrale den stark veränderten Markt und die grosse Konkurrenz durch internationale Plattformen.

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(Keystone-SDA) Der Markt für Essenslieferungen habe sich grundlegend verändert, teilte die Kurzierzentrale am Mittwoch mit. So verfügten internationale Plattformen wie Uber Eats und Just Eat über eine enorme Marktmacht oder grosse Marketingbudgets.

Kundinnen und Kunden erwarteten heute immer kürzere Lieferzeiten und laufende Rabattaktionen, heisst es weiter. Unter diesen Rahmenbedingungen lasse sich ein lokaler Lieferdienst mit fairen Arbeitsbedingungen langfristig nicht mehr kostendeckend betreiben.

Für die betroffenen Mitarbeitenden werden gemäss Mitteilungen individuelle Lösungen gesucht. Wo immer möglich, sollen sie innerhalb der Kurierzentrale weiterbeschäftigt werden. Das Unternehmen will sich künftig stärker auf seine Kernkompetenzen wie Citylogistik und medizinische Transporte konzentrieren. Velogourmet startete im Jahr 2004.