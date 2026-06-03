Basler Grosser Rat lehnt Sammlungszentrums-Initiative einstimmig ab

Keystone-SDA

Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch die Volksinitiative für ein Sammlungszentrum in der Messe diskussionslos und einstimmig zur Ablehnung empfohlen. Die Initiative verlangt, dass die Rundhofhalle für Archivbestände genutzt wird.

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(Keystone-SDA) Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) wies darauf hin, dass die denkmalgeschützte Halle nicht geeignet sei als Kulturgüterschutzraum, da es dafür eine Unterkellerung bräuchte. Wie die Messe Fantasy Basel im Mai und die bevorstehende Art Basel zeigten, werde die Halle rege genutzt.

Das Volksbegehren fordert, dass die Halle 2 zum Sammlungszentrum für das Historische Museum, das Staatsarchiv und die Universitätsbibliothek (UB) wird. Ein Komitee unter der Leitung des Lehrers Philippe Ramseyer sieht die Rundhofhalle als Alternative zum geplanten UB-Neubau auf der Parkanlage Hebelschanze. Ramseyer lancierte die Klybeckinsel-Initiative, die am 14. Juni zur Abstimmung kommt.