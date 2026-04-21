Basler Verkehrs-Betriebe bauen 20 administrative Stellen ab

Keystone-SDA

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bauen 20 Stellen bei der Administration ab. Sie begründen die Massnahme mit dem wachsenden Kostendruck auf den öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Dies bestätigten die BVB am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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(Keystone-SDA) Die BZ Basel hatte zuerst darüber berichtet. Nicht betroffen vom Stellenbau sind der Fahrdienst, Baudienst und handwerkliche Stellen.

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers nahm zuvor im Auftrag der BVB rund 360 administrative Stellen unter die Lupe und verglich sie mit vier ÖV-Unternehmen. Damit hätten die BVB proaktiv auf den Kostendruck reagieren wollen. Die Massnahme sei mit den Gewerkschaften abgesprochen, teilte eine BVB-Sprecherin mit.

Beim Abbau der Stellen im Rahmen des kantonalen Personalgesetzes achte das Transportunternehmen auf eine sozialverträgliche Vorgehensweise. Dazu gehörten etwa Unterstützung bei einer beruflichen Neuorientierung sowie, wo möglich, Frühpensionierungen, wie die BVB weiter mitteilten.