Bauernhaus in Gondiswil ein Raub der Flammen

Keystone-SDA

Bei einem Brand sind in der Nacht auf Dienstag in Gondiswil ein Bauernhaus und ein angrenzender Schopf niedergebrannt. Fünf Kälber kamen ums Leben. Die Löscharbeiten waren am Dienstagmorgen noch im Gang.

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(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde gegen 03.30 Uhr alarmiert. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte fanden den Hof im Gebiet in Seilern bereits im Vollbrand. Sie konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dürften noch bis in den späten Dienstagvormittag andauern, hiess es am Morgen vom Regierungsstatthalteramt Oberaargau und der Berner Kantonspolizei.

Das Bauernhaus und der Schopf wurden durch den Brand komplett zerstört. Für die Bewohnenden konnte eine alternative Unterkunft organisiert werden.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.