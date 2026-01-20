Beckham-Sohn Brooklyn sagt sich von Familie los

Brooklyn Peltz Beckham hat sich in den sozialen Medien von seinen berühmten Eltern David und Victoria losgesagt.

(Keystone-SDA) «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen», schrieb der älteste Sohn des früheren Fussballstars und der berühmten Designerin auf der Plattform Instagram. Er habe jahrelang geschwiegen und sich bemüht, «diese Angelegenheiten privat zu halten».

Vorwürfe gegen seine Eltern

Brooklyn Beckham (26) erhebt in seinem Beitrag mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern. In den vergangenen Monaten hatten die britischen Boulevardmedien teils ausführlich über mutmassliche Familienstreitigkeiten berichtet. In Teilen geht es auch um das Verhältnis von Brooklyn Beckhams Ehefrau, Nicola Peltz, zu ihren Schwiegereltern.

David (50) und Victoria (51) Beckham äusserten sich zunächst nicht zu dem öffentlichen Beitrag ihres Sohnes. Das Paar hat vier Kinder – neben Brooklyn noch Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14). Die Beckhams gehören zu den bekanntesten Briten weltweit.

Emotionales Jahr für David Beckham

«Brooklyn Peltz Beckham hat sein Schweigen über seine Entfremdung von seinen Eltern gebrochen», schrieb der Sender Sky News auf seiner Internetseite. Die BBC schrieb, David und Victoria Beckham hätten eine Entfremdung nie bestätigt.

David war im vergangenen Jahr für seine Verdienste für das Vereinigte Königreich zum Ritter geschlagen worden. Entsprechend wird er in Grossbritannien als Sir David bezeichnet, seine Ehefrau als Lady Beckham.

Victoria, die in den 1990ern mit der Popgruppe Spice Girls bekanntgeworden war, ist mindestens ähnlich berühmt wie ihr Mann, der mit Manchester United und Real Madrid grosse Erfolge gefeiert hatte. Die englische Nationalmannschaft hatte David Beckham jahrelang als Kapitän angeführt.