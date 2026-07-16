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Bei einem Brand in einem Haus in Wil SG entsteht hoher Schaden

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Wil SG ist am Mittwochabend ein Sachschaden von insgesamt rund 100'000 Franken entstanden. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude gemäss der Polizei rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 22.30 Uhr bemerkten die Bewohnerinnen und Bewohner des hinteren Teils eines Mehrfamilienhauses einen Brand in ihrem Gebäude, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Selbständig konnten sie das Feuer nicht mehr löschen, weshalb sie das Gebäude verliessen und die Feuerwehr alarmierten.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Zimmer gemäss Communiqué in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das ganze Gebäude übergriff, und den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten rund drei Stunden.

Neben dem vollständig ausgebrannten Zimmer entstanden auch an weiteren Wohnungen im hinteren Teil des Gebäudes Schäden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

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