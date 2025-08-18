The Swiss voice in the world since 1935
Bergsteiger stürzt am Bietschgletscher im Wallis in den Tod

Ein Bergsteiger ist am Sonntag am Bietschgletscher im Wallis in den Tod gestürzt. Der Mann war mit zwei anderen Bergsteigern am frühen Morgen mit dem Ziel aufgebrochen, den Gipfel des Wilerhorns zu besteigen.

(Keystone-SDA) Gegen 04.45 Uhr verliessen drei Bergsteiger die Bietschhornhütte, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilten. Beim Übergang vom Bietschjoch auf den Bietschgletscher auf einer Höhe von rund 3150 Metern sei einer der drei aus ungeklärten Gründen in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch dessen Tod feststellen.

