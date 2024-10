Berichte: Israelische Kräfte töten Palästinenser in Nablus

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Eine verdeckt operierende israelische Spezialeinheit soll palästinensischen Berichten zufolge im Westjordanland vier Männer getötet haben. Demnach hätten die israelischen Einsatzkräfte das Feuer auf das Auto der Palästinenser in der Stadt Nablus eröffnet. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

Das Gesundheitsministerium in Ramallah meldete vier Tote, die in ein Krankenhaus in Nablus gebracht worden seien. Weitere Details zum Umstand ihres Todes nannte die Behörde zunächst nicht. Die Identität der Getöteten war zunächst unklar.

Aufnahmen, die in sozialen Medien verbreitet wurden, sollen den Angriff auf die Palästinenser im Auto zeigen. Zu sehen sind bewaffnete Personen, die auf den Wagen schiessen. Auf einem weiteren Video sind vier regungslose und blutüberströmte Männer in dem Fahrzeug zu sehen.

Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker vor einem Jahr und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten rund 710 Palästinenser getötet.