Berichte: Weisses Haus zieht Kandidatur für Statistikamt zurück

Keystone-SDA

Das Weisse Haus hat die Nominierung des von US-Präsident Donald Trump ausgewählten Kandidaten für die Leitung der Behörde für Arbeitsmarktstatistik (BLS) Medienberichten zufolge zurückgezogen. Der Senat erhielt die entsprechenden Unterlagen aus dem Präsidialamt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ein Beamter im Weissen Haus lobte nach Angaben des Senders CNN vom Dienstag die Leistung des Trump-Kandidaten E.J. Antoni, kündigte jedoch die Nominierung eines anderen Kandidaten an.

Trump hatte die bisherige BLS-Chefin wegen angeblich gefälschter Zahlen entlassen. Die von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannte Erika McEntarfer habe die Arbeitsmarktstatistiken aus politischen Gründen manipuliert, um ihn schlecht aussehen zu lassen, erklärte er, ohne dies zu belegen. Er behauptete lediglich, die Wirtschaft erlebe seit seinem Amtsantritt im Januar einen «Boom».

Als Nachfolger nominierte der Präsident den stramm konservativen Antoni von der Trump-nahen Heritage Foundation. Antoni hatte in den vergangenen Monaten Trumps politische Massnahmen stets gelobt und Biden scharf kritisiert. Erfahrung beim Leiten einer Behörde hat er hingegen nicht.

Der Nachrichtensender CNN berichtete zudem, Antoni habe sich in einem inzwischen gelöschten Konto im Onlinedienst Twitter (heute X) sexuell abfällig über die frühere Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sowie über sexuelle Minderheiten geäussert und Verschwörungstheorien verbreitet.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Diskussion anzeigen
