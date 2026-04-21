Berner Glasfaserausbau Ende Jahr weitgehend abgeschlossen

Keystone-SDA

Der Stadtberner Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) und Swisscom haben den Glasfaserausbau in Bern nach 16 Jahren bald abgeschlossen. Ende Jahr werden über 90 Prozent der Liegenschaften angeschlossen sein.

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(Keystone-SDA) Das entspricht nach Angaben der beiden Unternehmen vom Dienstag über 15’000 Liegenschaften mit rund 100’000 Nutzungseinheiten in Privathaushalten, Büro- und Gewerbebetrieben.

Insgesamt wurden rund 18’000 Glasfaseranschlüsse mehr realisiert als vor 16 Jahren angenommen. Dies hat laut Mitteilung insbesondere mit dem stärkeren Wachstum von Wohnungen und Geschäften zu tun. Auch zusätzliche technische Anschlüsse, etwa für Anlagen- und Gebäudesteuerungen, werden als weitere Gründe genannt. Die Arbeiten wurden innerhalb des bewilligten Budgets getätigt.

Gebäude, welche aus technischen Gründen bisher nicht angeschlossen werden konnten, sollen in den nächsten Jahren ebenfalls an das Glasfasernetz angebunden werden. Schon seit längerem werden alle Neubauen und totalsanierten Gebäude ans Glasfasernetz angeschlossen.