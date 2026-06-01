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Berner Polizei schnappt jugendlichen Einbrecher

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Donnerstag einen jugendlichen Einbrecher erwischt. Bei der Anhaltung des Jugendlichen verletzte sich ein Polizist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei erhielt kurz vor 4.00 Uhr die Meldung über einen Einbruch in ein Restaurant an der Neubrückstrasse. Vor Ort trafen die ausgerückten Einsatzkräfte niemanden mehr an, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Daraufhin suchte sie mit einem Suchhund und einer Drohne nach dem Einbrecher. Auf der Brückfeldstrasse/Mittelstrasse sichtete sie ihn. Nach einer Verfolgung zu Fuss über mehrere Strassen und eine Böschung holten die Einsatzkräfte den Jugendlichen schliesslich auf Höhe der Bushaltestelle Henkerbrünnli ein. Dabei stürzte und verletzte sich ein Polizist.

Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest. Sie stellte bei ihm mutmassliches Deliktsgut fest, darunter Bargeld, wie es weiter hiess.

Er kann gemäss der Polizei mit «mehreren, ähnlich gelagerten Ereignissen im Kanton Bern in Verbindung gebracht werden».

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