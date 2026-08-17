Berner Polizeikorps soll weiter aufgestockt werden

Keystone-SDA

Teilen

Die Kantonspolizei Bern hat erstmals seit Jahren wieder alle offenen Stellen besetzt. Wegen der anhaltend hohen Belastung verlangt die kantonale Sicherheitsdirektion aber eine weitere Aufstockung des Polizeikorps.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die aktuellen Kapazitäten reichten nicht aus, teilte die Sicherheitsdirektion am Montag mit. Mit dem stetigen Bevölkerungswachstum steige auch die Zahl der Einsätze, zum Beispiel bei Kundgebungen und Sportveranstaltungen. Zudem kämen neue Aufgaben hinzu, darunter die Bekämpfung von Cyberkriminalität, Präventionsarbeit an Schulen sowie die Drohnenabwehr.

Der Kanton Bern weise im schweizweiten Vergleich weiterhin eine unterdurchschnittliche Polizeidichte auf, hiess es weiter. Die personelle Verstärkung sei umso wichtiger, als es im Kanton Bern, anders als in anderen Kantonen, keine Regionalpolizeien und Gemeindepolizeien gebe.

Der Grosse Rat hatte 2019 beschlossen, den Personalbestand über zehn Jahre hinweg um 360 Stellen auszubauen. Bislang wurden vier von zehn Ausbauetappen umgesetzt. Mit der fünften Etappe wird 2027 die Halbzeit erreicht. Laut Sicherheitsdirektion wird der Regierungsrat im Herbst einen Zwischenbericht zur Personalaufstockung vorlegen.

Die höchste Polizeidichte weist zurzeit der Kanton Tessin mit rund 307 Polizistinnen und Polizisten pro 100’000 Einwohnende auf. Das zeigt die aktuelle Statistik der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS). Am anderen Ende der Skala liegt Appenzell Innerrhoden (186). Im Kanton Bern sind es aktuell 188 Polizistinnen und Polizisten pro 100’000 Einwohnende.