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Berner Polizeiverband fordert weitere Stellen

Keystone-SDA

Der Polizeiverband Bern-Kanton (PVBK) hat sich am Montag erfreut über den erreichten Sollbestand der Polizei gezeigt. Die 2019 beschlossene Erhöhung um 360 Stellen reiche angesichts der aktuellen Sicherheitslage aber nicht mehr aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Berner Sicherheitsdirektion hatte zuvor eine weitere Aufstockung des Polizeikorps in Aussicht gestellt. Diesen Schritt begrüsste der PVBK in einer Mitteilung ausdrücklich. Die Aufgaben der Kantonspolizei hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen und die Fälle seien komplexer geworden.

Gleichzeitig müsse die Polizei ihre Präsenz in allen Regionen sicherstellen. Der Verband forderte deshalb, dass der notwendige Personalbestand aufgrund der künftigen Aufgaben neu beurteilt wird. Die aktuell laufende Aufstockung dürfe nicht als Endpunkt verstanden werden.

Eine weitergehende Erhöhung sei nötig, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und die Mitarbeitenden spürbar zu entlasten. Der Regierungsrat müsse dem Parlament transparent aufzeigen, welche Folgen ein zu knapper Bestand für alle Beteiligten habe.

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