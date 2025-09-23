The Swiss voice in the world since 1935
Berner Staatsanwaltschaft klagt drei Serien-Einbrecher an

Keystone-SDA

Die Berner Staatsanwaltschaft hat drei Männer wegen 40 Einbruchsdelikten angeklagt. Die albanischen Staatsangehörigen sollen in der ganzen Schweiz Einbrüche verübt haben haben, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Weiter klagte die Staatsanwaltschaft die drei Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren wegen Verstoss gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz an, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei konnte die Männer Ende Oktober 2024 in St-Imier im Berner Jura fassen. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Einbrüche sollen die Männer im Zeitraum Oktober und November 2023 sowie Oktober 2024 begangen haben, «in der ganzen Schweiz, vom Genfersee bis in die Region Winterthur», wie es weiter hiess. Sie nutzten in der Regel die Abwesenheit der Bewohnenden, brachen aber auch in deren Anwesenheit und trotz Innenbeleuchtung ein.

Sie entwendeten hauptsächlich Schmuck und Bargeld im Wert von rund 500’000 Franken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 75’000 Franken, wie es weiter hiess.

Einer der Tatverdächtigen dürfte bereits in den Jahren 2012 und 2022 neun Einbruchsdelikte in Wohnhäuser in der Schweiz begangen haben.

Die drei Männer werden unter anderem wegen bandenmässigen Diebstahls angeklagt und müssen sich vor dem Regionalgericht Berner Oberland verantworten.

