Betrunkener Autofahrer in Neuenhof AG massiv zu schnell unterwegs

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Samstag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 139 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Der 33-Jährige stand zudem unter Alkoholeinfluss.

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Kantonspolizei Aargau auf der Strecke zwischen Neuenhof und Killwangen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 23.30 Uhr erfassten die Polizisten ein Auto, das mit 139 km/h ausserorts unterwegs war, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz blieb eine Überschreitung von 55 km/h.

Der Autolenker wurde angehalten und kontrolliert. Dabei stellte die Polizei eine Alkoholisierung fest, wie es weiter hiess. Dem Mann wurde der ausländische Führerausweis vor Ort abgenommen.