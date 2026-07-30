Betrunkener Autofahrer verletzt zwei Personen in Basel

Keystone-SDA

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Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochabend in Basel eine Serie von Kollisionen verursacht und dabei mindestens zwei Personen verletzt. Der 41-jährige Mann wurde in Riehen BS angehalten und festgenommen.

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(Keystone-SDA) Die Fahrt begann kurz nach 20.00 Uhr in der Grosspeterstrasse, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Dort kollidierte der Mann mit zwei parkierten Fahrzeugen, wobei der Lenker eines der Autos über Nackenschmerzen klagte.

Der Fahrer setzte seine Fahrt unter anderem über die Autobahn A2 und fort. In der Riehenstrasse kam es gemäss Mitteilung zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, dessen 63-jährige Fahrerin verletzt wurde.

Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Spital nach Lörrach (D). Die Fahrt des 41-Jährigen endete in Riehen, wo ihn Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bis zum Eintreffen der Polizei sicherten.

Eine beim Fahrer durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,62 mg/l, wie es weiter heisst.