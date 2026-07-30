The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Betrunkener Autofahrer verletzt zwei Personen in Basel

Keystone-SDA

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochabend in Basel eine Serie von Kollisionen verursacht und dabei mindestens zwei Personen verletzt. Der 41-jährige Mann wurde in Riehen BS angehalten und festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fahrt begann kurz nach 20.00 Uhr in der Grosspeterstrasse, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Dort kollidierte der Mann mit zwei parkierten Fahrzeugen, wobei der Lenker eines der Autos über Nackenschmerzen klagte.

Der Fahrer setzte seine Fahrt unter anderem über die Autobahn A2 und fort. In der Riehenstrasse kam es gemäss Mitteilung zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, dessen 63-jährige Fahrerin verletzt wurde.

Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Spital nach Lörrach (D). Die Fahrt des 41-Jährigen endete in Riehen, wo ihn Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bis zum Eintreffen der Polizei sicherten.

Eine beim Fahrer durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,62 mg/l, wie es weiter heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft