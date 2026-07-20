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Betrunkener Mann verletzt Kind nach Fahrt aus Tiefgarage in Littau

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen in Littau LU mehrere Fahrzeuge und andere Hindernisse touchiert. Ein knapp dreijähriges Kind im Auto wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Polizeimitteilung fuhr der 50-jährige Mann kurz nach 9 Uhr aus einer Tiefgarage und kollidierte zunächst mit einem Unterstand. Danach prallte er gegen mehrere parkierte Fahrzeuge, eine Mauer und schliesslich einen Pfosten.

Eine Atemalkoholprobe ergab beim Lenker einen Wert von umgerechnet 1,8 Promille. Zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Der Mann musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen.

Sein Führerausweis wurde gesperrt. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken, wie es weiter hiess.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40’000 Franken.

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