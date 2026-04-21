Bewohner bei Wohnungsbrand in Schaffhausen verletzt

Keystone-SDA

Beim Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Schaffhausen ist am Montagabend eine Person verletzt worden. Der Bewohner erlitt Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Spital gebracht, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Anwohner habe kurz nach 20.30 Uhr Rauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Steingutstrasse bemerkt, schrieb die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag. Daraufhin habe er den Bewohner der brennenden Wohnung ins Freie begleitet.

Die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen habe den Brand rasch gelöscht. Die vorsorglich evakuierten Bewohner des Hauses konnten laut der Polizei nach rund eineinhalb Stunden in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch den Brand sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die Wohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die genaue Ursache für den Brand wird nach Angaben der Polizei ermittelt.