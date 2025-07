Bezirksgericht Bülach verurteilt 24-jährigen Messerstecher

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Bülach hat am Mittwoch einen 24-jährigen Messerstecher wegen versuchter Tötung verurteilt. Der Mann stach seiner Freundin in den Bauch, obwohl diese das gemeinsame Kind auf dem Arm trug.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Gericht sprach eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten aus, wie mehrere Medien berichteten. Es ordnete auch eine Landesverweisung von zehn Jahren gegen den Rumänen an. Dem Opfer soll er eine Genugtuung von 5000 Franken zahlen. Das Urteil kann noch ans Obergericht weitergezogen werden.

Im Gefängnis muss der Mann eine Therapie machen. Er soll Alkohol- und Kokainsüchtig sein sowie eine Persönlichkeitsstörung aufweisen. Vor Gericht sagte er, das Gefängnis habe ihm geholfen von der Sucht wegzukommen. Er sitzt seit der Tat im März 2024 hinter Gittern.

Er macht Filmriss geltend

Der Beschuldigte gab an der Verhandlung an, sich nicht genau an die Tat erinnern zu können, insbesondere an den Stich in den Bauch seiner Partnerin.

Nach der Tat ging er auch noch auf Polizisten los, die von der Mutter seiner Partnerin alarmiert worden waren. Der 24-Jährige war stark betrunken, mindestens 2,3 Promille wurden gemessen. Die Polizisten stoppten ihn mit zwei Taser-Einsätzen.

Mit dem unkontrollierten Stich in den Bauch der Frau habe er deren Tod in Kauf genommen, sagte die Richterin bei der Urteilseröffnung. Die Landesverweisung sei obligatorisch, so die Richterin weiter. Der Mann, der erst als 19-Jähriger in die Schweiz kam, sei auch kein Härtefall.