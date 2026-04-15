Bezirksgericht Dielsdorf verurteilt ehemaligen Gefängnismitarbeiter

Keystone-SDA

Ein ehemaliger Gefängnismitarbeiter ist am Mittwoch vom Bezirksgericht Dielsdorf zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt worden. Er hatte Drogen, Zigaretten und Alkohol in die Pöschwies geschmuggelt.

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(Keystone-SDA) Das Gericht verurteilte den 64-Jährigen wegen bandenmässigen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen mehrfachen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.

«Ich habe die Pakete entgegengenommen und platziert», gab der Beschuldigte zu. Er sei da in etwas hineingeraten und habe «nicht rechtzeitig die Reissleine gezogen.» Er sei nur Übermittler gewesen. Über den Inhalt habe er nicht Bescheid gewusst.