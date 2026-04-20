Bieler Waldkindergarten bleibt bestehen

Keystone-SDA

Der zweisprachige Waldkindergarten Biel wird ab Sommer 2026 weitergeführt. Nachdem die Zukunft des seit 25 Jahren bestehenden Angebots unsicher war, ist die Finanzierung für den Betrieb ab dem kommenden Schuljahr gesichert, wie der Vorstand am Montagabend mitteilte.

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(Keystone-SDA) An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung sei ein neuer Vorstand gewählt worden, der die Verantwortung für die Zukunft des Kindergartens übernehme, teilten die Verantwortlichen mit. Die Finanzierung sei durch die Unterstützung von Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen aus der Region zustande gekommen.

Das pädagogische Konzept des Kindergartens soll auch in Zukunft erhalten bleiben. Der Wald dient dabei als zentraler Bildungsraum. Die gelebte Zweisprachigkeit ist laut den Angaben ein integraler Bestandteil des Alltags.

Im September 2025 hatte der Vorstand dem Verein noch die Auflösung beantragt. Als Gründe nannte er damals Probleme bei der Personalsuche sowie finanzielle Belastungen durch höhere Transportkosten und kleinere Klassen.