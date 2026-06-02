Bitcoin sinkt deutlich unter die Marke von 70’000 Dollar

Keystone-SDA

Der Bitcoin ist am Dienstag stark unter Druck geraten. Erstmals seit Anfang April ist der Kurs der grössten Kryptowährung wieder unter die Marke von 70'000 Dollar gefallen und hat die Verluste im Tagesverlauf noch ausgeweitet.

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(Keystone-SDA) Am Abend notierte der Bitcoin noch bei 67’890 Dollar, was einem Kursrückgang um rund 5 Prozent seit dem Vorabend entsprach. Im Markt wurde zur Begründung unter anderem auf einen Bitcoin-Verkauf der Investmentfirma Strategy des Bitcoin-Verfechters Michael Saylor verwiesen. Auch wenn der Verkauf mit rund 2,5 Millionen Dollar relativ gering war, handelte es sich doch um den ersten Verkauf durch Strategy seit 2022.

Für den Markt sei weniger die Grösse des Verkaufs entscheidend als dessen Signalwirkung, kommentierte der Marktanalyst Timo Emden. «Für Anleger ist die Transaktion ein Erinnerung daran, dass selbst langjährige Überzeugungen nicht in Stein gemeisselt sind.»

Dazu wirke der festgefahrene Iran-Konflikt weiterhin als Unsicherheitsfaktor auch im Kryptomarkt, so Emden: In solchen Phasen schalteten viele Investoren vom Angriffs- in den Verteidigungsmodus und kehrten riskanten Anlagen den Rücken zu.