Blasmusik statt Samba: Brasiliens Oktoberfest in Blumenau eröffnet

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit dem traditionellen Anstich ist in der brasilianischen Stadt Blumenau eines der weltweit bekanntesten Oktoberfeste eröffnet worden. Die 39. Auflage des deutschen Volksfestes in der 360.000-Einwohner-Stadt dauert 19 Tage. Bis 27. Oktober werden bei deutscher Volksmusik und viel Bier 600.000 Besucher auf dem Gelände des Parque Vila Germânica erwartet. Es ist das nach eigener Aussage grösste Oktoberfest auf dem amerikanischen Kontinent und eines der bekanntesten Feste Brasiliens.

Typisch deutsche Spezialitäten wie etwa Spätzle, Brezel, gefüllte Ofenkartoffeln und Bratwurst stehen auf den Speiseplänen. Ein frisch gezapftes 0,4-l-Bier (portugiesisch: Chope, gesprochen: Schoppi) kostet je nach Sorte zwischen 15 und 21 Reais (2,50 Euro bis 3,50 Euro).

Bayerische Tracht statt Flip-Flops erwünscht

Wer in typisch bayerischer Tracht zum Fest kommt, zahlt ermässigten Eintritt. Auf der Webseite der Organisatoren wird gezeigt, wie die Trachtenmode auszusehen hat. Denn es müssten einige Regeln beachtet werden, die sicherstellen, «dass die Tradition respektiert wird». Das Tragen von Flip-Flops, Sandalen, Sportschuhen oder Fussballsocken werde nicht akzeptiert, hiess es.

Der 1850 von dem deutschen Einwanderer Hermann Otto Blumenau gegründete Ort Blumenau im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina gilt als eine der «deutschesten Städte» Brasiliens. 2017 wurde diese offiziell von der brasilianischen Regierung zur «nationalen Bierhauptstadt» ernannt. Während der Feierlichkeiten werden auch traditionelle Umzüge durch die Strassen der Innenstadt stattfinden.

200 Jahre deutsche Einwanderung

In Brasilien wird dieses Jahr ausserdem 200 Jahre deutsche Einwanderung gefeiert. Die ersten Siedler kamen 1824 in dem südamerikanischen Land an. Und nicht nur Blumenau weist mit zahlreichen Fachwerkhäusern deutsche Spuren auf. Auch andere Orte in Santa Catarina und im südlichsten Bundesstaat Rio Grande do Sul bewahren noch immer viele deutsche Traditionen und Dialekte. Heute haben schätzungsweise sechs Millionen Brasilianer deutsche Vorfahren.