Blitzschlag verursacht Dachbrand an Wohnhaus in Wittenbach SG

Keystone-SDA

In Wittenbach SG hat am Sonntagmittag ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und einen Brand ausgelöst. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Das Feuer sei auf dem Dach bei einem Fahrstuhlschacht ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mit. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte ihn.

Bewohnerinnen und Bewohner mussten nicht evakuiert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr die Romanshornerstrasse und richtete eine Umleitung ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Auch in Muotathal im Kanton Schwyz sorgte am Sonntag ein Blitzeinschlag für einen Dachstockbrand. Weil die Rauchentwicklung derart stark war, mahnten die Behörden die Bevölkerung, Fenster und Türen zu schliessen.