Bluesmusiker Philipp Fankhauser hat seine Krankheit überwunden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser hat eine Erkrankung des Knochenmarks vollständig überwunden. Es sei ein “medizinisches Wunder”, seine Krankheit sei weg, sagte Fankhauser in einem Interview.

Seine erste Diagnose habe er 2006 erhalten. Vor zwei Jahren habe sich sein Gesundheitszustand dann “markant verschlechtert”, sagte der Bluesmusiker im Interview mit den CH-Media-Zeitungen. Im vergangenen Jahr musste Fankhauser dann eine Stammzellen-Transplantation vornehmen.

Zuvor habe man ihn gewarnt. “Ein Erfolg war nicht garantiert. Aber die Ärzte haben immer eine Zuversicht ausgestrahlt, die sich auf mich übertragen hat”, so Fankhauser weiter.

Nach der erfolgreichen Transplantation gewann Fankhauser denn auch die Energie für seine Bühnenauftritte zurück: “Mein Energielevel ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Konzerte spiele ich wieder ganz locker durch. Es ist ein fantastisches Gefühl”, sagte Fankhauser. Er würde in Zukunft gerne wieder 100 Konzerte pro Jahr geben.

Seit dem März dieses Jahres geht der 60-Jährige wieder auf Tour. Im Frühjahr 2025 will Fankhauser mit seiner Band ein neues Album veröffentlichen. Der in Thun BE geborene Sänger steht seit rund 30 Jahren auf der Bühne und ist der erfolgreichste Bluesmusiker der Schweiz.