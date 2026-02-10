Boltiger Schüler üben Siegersong für Franjo von Allmen

Keystone-SDA

In Boltigen BE ist nach den zwei Olympia-Goldmedaillen von Lokalmatador Franjo von Allmen erneut eine Franjo-Euphorie ausgebrochen. Transparente schmücken das Simmentaler Dorf und Schülerinnen und Schüler üben einen "Franjo-Song" ein.

(Keystone-SDA) An der Schule im Ortsteil Reidenbach üben die Dritt- bis Sechstklässler zu Ehren des Doppelolympiasiegers ein neues Lied ein, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Schon tags zuvor hielt Olympia Einzug in den Stundenplan und der Unterricht wurde kurz unterbrochen, um die Fahrt von Franjo anzusehen.

Von Allmens ehemalige Lehrerin Brigitte Ramseier hatte sich bereits letztes Jahr den «Weltmeister-Boogie» ausgedacht. Sie ist nach den neuerlichen Erfolgen ihres ehemaligen Schülers, wie die «Berner Zeitung» weiss, am Wochenende erneut von der Muse geküsst worden und baute dieses Lied noch aus.

Zu den Melodien von «My Bonnie Is Over the Ocean» und «W. Nuss vo Bümpliz» hat Ramseier die Erfolge von Allmens in Versform gegossen. Aus der Protagonistin im Patent-Ochsner-Klassiker wurde kurzerhand «dr Franjo vo Boltige». Motivationsschwierigkeiten gibt es keine Die gut 30 Kinder, einige von ihnen tragen Franjo von Allmen-Pullis, sind voll bei der Sache. Den Song soll von Allmen dann bei seiner Rückkehr zu hören bekommen.

Ihren ehemaligen Schüler bezeichnet Ramseier als «eher zurückhaltenden Bub – ausser natürlich, wenn er auf den Ski gestanden ist». «Und den Schalk in den Augen hatte er schon damals.»