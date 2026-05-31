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Brand eines Geschäftshauses in Studen verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

In einem Geschäftsbetrieb in Studen BE ist am späten Samstag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch es entstand hoher Sachschaden. Die Autobahnausfahrt war während den Löscharbeiten gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brandalarm ging um 22.20 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Als die Feuerwehr vor Ort an der Petinescastrasse war, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Sie konnte das Feuer aber unter Kontrolle bringen und löschen. Danach richtete sie eine Brandwache ein.

Als das Feuer ausgebrochen sei, habe sich niemand in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Eine Ambulanz sei vorsorglich vor Ort gewesen, es sei aber niemand verletzt worden.

Die Polizei bezeichnete den Sachschaden als hoch. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr benutzbar.

Die Brandursache stand am Sonntag noch nicht fest. Sie habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen, teilte die Kantonspolizei mit.

Die Ausfahrt der A6 in Studen war während den Löscharbeiten gesperrt. Eine Umleitung sei signalisiert gewesen, teilte die Kantonspolizei mit.

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